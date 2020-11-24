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Ekonomi Samsung’dan öğretmenlere özel beyaz eşya indirim kampanyası
Ekonomi

Samsung’dan öğretmenlere özel beyaz eşya indirim kampanyası

20-30 Kasım'da geçerli olan kampanyadan MEB ve YÖK’e bağlı olarak çalışan öğretmenler faydalanabiliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:25:47 -
Samsung’dan öğretmenlere özel beyaz eşya indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - Samsung’un 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel başlattığı kampanyada, seçili Samsung marka beyaz eşyalar yüzde 10 indirimle öğretmenleri bekliyor.

Samsung açıklamasına göre, şirket, bu anlamlı güne özel başlattığı “Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Öğretmenler Günü’ne özel yüzde 10 İndirim” kampanyası ile bu coşkuya ortak oluyor.

Kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili bayilerinden ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden 20-30 Kasım'da geçerli olan kampanyadan MEB ve YÖK’e bağlı olarak çalışan öğretmenler faydalanabiliyor.

Stoku bulunan seçili Samsung marka beyaz eşyalarda geçerli olan kampanya kapsamında öğretmenlere satın aldıkları ürünlerin KDV dâhil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor.

Öğretmenlerin indirimden faydalanabilmeleri için ise ilgili kurum çalışanı olduğunu gösteren belgeleri ya da kimliklerini www.samsung.com/tr/ogretmenler-gunu-kampanyasi adresi üzerinden eklemeleri ve bu sayfadaki başvuru formunda yer alan gerekli bilgileri hatasız bir şekilde doldurmaları gerekiyor.

Başvurular başarılı bir şekilde alındıktan sonra SMS üzerinden tek kullanımlık kod bilgisi iletiliyor. Bu başvuru ardından öğretmenler shop.samsung.com/tr/ adresi üzerinden veya doğrudan Samsung yetkili bayilerinden tek kullanımlık kod ile satın alımlarını gerçekleştirebiliyor.

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