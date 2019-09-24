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Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...

Samsung, Galaxy Note 10 sahibi olmak isteyenlere efsane bir değişim kampanyası başlattı.

24 Eylül 2019 Salı 09:48
Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ı tanıttı: İşte tüm detaylar! Samsung, "En İyi Değişim Kampanyası" çerçevesinde eski telefonunu getirenlerin telefonlarınıNote 10+ ile değiştirecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir kampanyaya imza atan Güney Koreli firma, getirilen eski cihazlara 7250 TL'ye kadar indirim imkanı sunuyor. 

SAMSUNG NOTE 10 ALACAKLAR İÇİN HER MARKAYA FARKLI FİYAT VERİYOR!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, satışa sunduğu yeni Phablet telefonu Note 10 ailesi ile birlikte yine büyük indirimlere imza attı. "En İyi Değişim Kampanyası" kapsamında eski telefonlarını getirin cihazlarını Note 10 ailesinin bir üyesi ile değişten firma, üzerine ek bin 500 TL'ye kadar değişim gerçekleştirebiliyor.

Peki Samsung hangi markaya ne kadar fiyat biçiyor? işte liste;

- Samsung: 5150 TL'ye kadar 

- Huawei: 5050 TL'ye kadar

- Sony: 1400 TL'ye kadar

- Apple: 7250 TL'ye kadar

- LG: 1700 TL'ye kadar

SAMSUNG DEĞİŞİM KAMPANYASI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Samsung Galaxy Note 10 satın alacak kişilerin "En İyi Değişim Kampanyası" kampanyasında faydalanabilmeleri için aşağıdaki adımları sırası ile yerine getirmeleri gerekiyor. İstanbul ve Ankara dışından kampanyaya katılacak olan kullanıcıların değişim kampanyasına kargo yolu ile katılmaları gerekirken İstanbul ve Ankara içinden kampanyaya katılacak olan kişilerin elden eski cihazlarını götürerek fiziki değerlendirme sürecini hızlıca geçebiliyor.

En İyi Değişim Kampanyası süreci şu şekilde (İstanbul ve Ankara dışı);

- Değişim yapmak istediğin telefonunla Google PlayStore’dan veya Apple Store’dan Değişim Zamanı Uygulamasını indir. Uygulamaya kayıt ol ve ön değerlendirme testlerini tamamla.

- Testin sonucunda telefonuna ait ön değerlendirme tutarını kabul edersen, sana gözükecek olan Değişim Kampanyası devam kodunu not et.

- Uygulamadan almış olduğun kodu shop.samsung.com/tr Değişim Kampanyası ekranında Devam Kodu alanına gir ve sepetinde 1000 TL'ye varan kısmi eski cihaz bedeli ön ödeme indirimine sahip ol.

- Siparişini tamamladıktan sonra fiziki değerlendirme ile ilgili detayları ekranda görebilirsin. (İstanbul içi, yerinde fiziki değerlendirme, İstanbul dışı kargolanarak değerlendirme yapılacaktır.)

- Fiziki değerlendirme sonrasında telefonunun değeri seninle paylaşılacak olup, kabul etmen durumunda telefonunun değeriyle sepette Değişim Zamanı uygulamasından aldığın kod yardımıyla otomatik olarak düşen kısmi eski cihaz bedeli ön ödeme indirimi arasındaki fark hesabına yansıtılacaktır.

İstanbul ve Ankara için En İyi Değişim Kampanyası süreci şu şekilde;

- Değişim yapmak istediğin telefonunla Google PlayStore’dan veya Apple Store’dan Değişim Zamanı Uygulamasını indir. Uygulamaya kayıt ol ve ön değerlendirme testlerini tamamla.

- Testin sonucunda telefonuna ait ön değerlendirme tutarını kabul edersen, sana gözükecek olan Değişim Kampanyası devam kodunu not et.

- Uygulamadan almış olduğun kodu shop.samsung.com/tr Değişim Kampanyası ekranında Devam Kodu alanına gir.

- Değişim Zamanı uygulamasındaki test tutarın kadar indirimi hemen sepetinde kazan ve siparişini indirimli tutar üzerinden tamamla.

- Siparişini tamamladıktan sonra fiziki değerlendirme ile ilgili detayları ekranda görebilirsin. (İstanbul İçi ve Ankara yerinde fiziki değerlendirme, Diğer iller için kargolanarak değerlendirme yapılacaktır.)

- Fiziki değerleme sonrasında Değişim Zamanı uygulamasında yapmış olduğun testin Teknisyen tarafından onaylanması durumunda Değişim Kampanyası sipariş süreci tamamlanacaktır.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:48
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