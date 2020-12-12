Samsung'dan dev hizmet! Telefon kiralama...

Grover ile ortaklaşa bir şekilde hayata geçirilen proje, Almanya’da kullanıma sunulmuş durumda. Kiralama hizmetinin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

Samsung telefon kiralama hizmeti sunulmaya başlandı

Kiralama hizmeti kapsamında kullanıcılara sunulan telefonlar ise Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra ve S20 FE modellerini içeriyor. Galaxy S20 FE’yi bir ay kiralamak isteyen kullanıcının ödeyeceği ücret 59.90 Euro. Bu ücret üç aylık sözleşme için aylık 49.90, altı aylık sözleşme için aylık 39.90 Euro. Bir yıllık sözleşmede ise ücret aylık 29.90 Euro‘ya düşüyor.

Samsung telefon kiralama hizmeti ile sunulan diğer telefon modelleri için aylık fiyatlandırma şu şekilde:

S20: 1 aylık kiralama 99.90 Euro / 3 aylık kiralama için ayda 69.90 Euro / 6 aylık kiralama için ayda 59.90 Euro / 1 yıllık kiralama için ayda 49.90 Euro

S20 Plus: 1 aylık kiralama 109.90 Euro / 3 aylık kiralama için ayda 74.90 Euro / 6 aylık kiralama için ayda 64.90 Euro / 1 yıllık kiralama için ayda 54.90 Euro

S20 Ultra: 1 aylık kiralama 119.90 Euro / 3 aylık kiralama için ayda 99.90 Euro / 6 aylık kiralama için ayda 79.90 Euro / 1 yıllık kiralama için ayda 69.90 Euro

İlerleyen dönemlerde, yeni akıllı telefon modellerinin de kiralama hizmetine eklenmesi planlanıyor. Kiralama hizmeti, sürekli telefon değiştiren ve kullandığı telefondan çabuk sıkılan kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.