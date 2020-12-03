  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsung'dan beyaz eşyada ikili alımda indirim kampanyası
Aktüel

Samsung'dan beyaz eşyada ikili alımda indirim kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:02:25 -
Samsung'dan beyaz eşyada ikili alımda indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) – Samsung Electronics, aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Samsung marka herhangi iki beyaz eşya alanlara fatura tutarı üzerinden KDV dahil 500 TL indirim sağlayacak.

Samsung Electronics açıklamasına göre, Şirket, beyaz eşyalarını yenilemek isteyenleri sevindirecek kampanyalarına devam ediyor.

Aralık ayı boyunca devam edecek "Samsung Beyaz Eşya İkili Alımda 500 TL İndirim Kampanyası" kapsamında, Samsung yetkili bayileri üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak indirimden, stoku bulunan Samsung marka seçili buzdolapları, derin dondurucu, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makineleri ürünlerinden herhangi ikisini alanlar faydalanabilecek.

Açıklamaya göre, kampanyadan yararlanacak tüketicilerin, satın aldığı her iki ürünün de aynı faturada yer alması gerekiyor. Kampanyaya dahil olan seçili ürün modelleri ve kampanya şartları hakkında daha fazla bilgi "www.samsung.com/tr/beyaz-esya-ikili-alim-kampanyasi" internet sitesinde yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazel..
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğ..
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay