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Teknoloji Samsung'da akıllı telefon kiralama dönemi başlıyor
Teknoloji

Samsung'da akıllı telefon kiralama dönemi başlıyor

Samsung, üst seviye akıllı telefonları deneyimlemek isteyenler için 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl seçenekleriyle yeni akıllı telefon kiralama hizmetini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 02:27:00 -
Samsung'da akıllı telefon kiralama dönemi başlıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilginç bir projeyle gündeme geldi. Samsung Almanya, Grover tarafından desteklenen bir kiralama hizmeti aracılığıyla üst seviye akıllı telefonları kullanmanın yeni bir yolunu duyurdu. Kullanıcılar, böylece Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 modellerini 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl seçenekleri ile 29.90 euro ila 69.90 euro aralığında bir fiyatlandırmayla kiralayabilecek.

Söz konusu hizmet, ilk etapta yalnızca Almanya'da belirli modeller için geçerli olacak. Ancak projenin başarılı olması durumuda diğer ülkelerde de hizmete girmesi bekleniyor.

Fiyatlandırmalar ise şu şekilde:

Samusung Galaxy S20 FE: 29 euro - 59 euro
Samsung Galaxy S20: 49 euro - 99 euro
Samsung Galaxy S20+: 54 euro - 109 euro
Samsung Galaxy S20 Ultra: 69 euro - 119 euro

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