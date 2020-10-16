Samsung yeni SD kartlarını duyurdu

Dev teknoloji üreticisi Samsung, kullanıcılara 256 GB'a kadar depolama alanı ve 100MB/s'ye kadar transfer hızı sunan yeni EVO Plus ve PRO Plus SD kartlarını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni SD kartların 7 kat korumalı gövdeleri sayesinde x ışını, mıknatıs ve darbelerin yanı sıra düşme ve aşınmaya karşı da dayanıklı olduğu belirtildi.

Kullanıcılara 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasiteli seçenekler sunan yeni SD kartlar, 6,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa açıldı.