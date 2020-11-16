Samsung yeni monitörleri M5 ve M7'yi duyurdu: İşte özellikleri

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte yeni monitörleri M5 ve M7'yi duyurdu. 27 inç ve 32 inç boyutlarıyla dikkat çeken yeni monitörler, akıllı televizyon özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte özellikleri...

Gücünü 'TizenOS' isimli işletim sisteminden alan yeni monitörler, 27 inç ve 32 inç boyutlarıyla geldi. Monitörlerde YouTube ve AppleTV gibi gibi uygulamalar da yüklü olacak.

Samsung M5, 27 inç veya 32 inç boyutlarıyla satın alınabilirken, Kullanıcılara 4K çözünürlük desteği sunan M7 ise 32 inç boyutuyla satın alınabilecek.

Her iki monitörde de 2'şer adet HDMI girişi, bir adet USB Type-C ve Display Port girişleri yer alacak. Bluetooth 4.2 desteğine sahip olan monitörler, kullanıcılara klavye ve fare bağlantısıyla kullanım imkanı da sunacak.

Kasım ayı sonlarına doğru satışa çıkması beklenen yeni monitörlerin satış fiyatları, M5 için 230 dolar; M7 için 400 dolar olarak belirlendi.