Samsung yeni güncellemesini 3 modeline daha getirdi!
Android 14 üç model için hazır hale geldi. Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung cihazlar One UI 6 neler sunuyor? Yorumlar İlkcan Girginİlkcan GirginDonanım ve Teknoloji Editörü Samsung, üç modele daha Android 14 güncellemesi getirdi Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki yeni sürümün, yakında tarihte Galaxy S21 FE ve Galaxy A33 modellerine ulaştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak One UI 6.0, Galaxy A52s, Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ olmak üzere iki modele daha geliyor. İşte tüm yenilikler...
Android 14 üç model için hazır
Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü (One UI 6.0),Galaxy A52s ve Galaxy Tab S9 FE kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Bu sürüm, Galaxy A52s için ''A528BXXU5FWK4'', S9 FE ve S9FE Plus'a ise sırasıyla ''516BXXU1BWK9'' ve ''X616BXXU1BWK9'' yapı numarasıyla geliyor. Ek olarak Kasım 2023 güvenlik yaması ve yaklaşık 1,8GB boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Dolayısıyla yeni sürüme geçmeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme şu anda Avrupa'da kullanıma sunulmuş durumda ve önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması planlanıyor. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz.
Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung cihazlar
Üst seviye
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 Ultra 5G
- Galaxy S21+ 5G
- Galaxy S21 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Fold3 5G
- Galaxy Z Flip3 5G
Orta seviye
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A52
- Galaxy A04
- Galaxy A04e
- Galaxy A14
- Galaxy A24
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A04s
- Galaxy A13 (SM-A135F -SM-A235F)
- Galaxy A23
- Galaxy A33
- Galaxy A52s 5G
Giriş seviyesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Galaxy M54
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M04
- Galaxy F54
- Galaxy F23
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M13
- Galaxy M23 5G
- Galaxy M34 5G
- Galaxy Xcover6 Pro
Tablet
- Galaxy Tab Active4 Pro 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S7 FE
One UI 6 neler sunuyor?
Samsung One UI 6.0 ile birlikte yeniden tasarlanmış Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) geliyor. Ek olarak yeni kamera widgetları ve Samsung Studio ve çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Yenilenen hızlı ayarlar
- Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Daha fazla paylaşma seçeneği
- Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
- Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni Hava Durumu araç takımı
- Çeşitli kamera iyileştirmeleri
- Daha akıllı uçak modu
- Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
- Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
- Bixby geliştirmeleri
- Daha fazla erişilebilirlik özelliği