Samsung yeni güncellemesini 3 modeline daha getirdi!

Android 14 üç model için hazır hale geldi. Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung cihazlar One UI 6 neler sunuyor? Yorumlar İlkcan Girginİlkcan GirginDonanım ve Teknoloji Editörü Samsung, üç modele daha Android 14 güncellemesi getirdi Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki yeni sürümün, yakında tarihte Galaxy S21 FE ve Galaxy A33 modellerine ulaştığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak One UI 6.0, Galaxy A52s, Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ olmak üzere iki modele daha geliyor. İşte tüm yenilikler...