Samsung TV'ler 14 yıldır yeni deneyimleri tüketicilerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Samsung’un geliştirdiği TV’ler yeni deneyimleri tüketicilerin hayatına sokarken, Samsung TV’lerin yıllar boyunca gösterdiği değişim ve gelişim dikkati çekiyor.



Samsung açıklamasına göre, markanın geliştirdiği TV’ler geçmişte hayal edilmesi dahi zor olan yeni deneyimleri tüketicilerin hayatına sokuyor. Samsung’un geliştirdiği TV’lerin yıllar boyunca gösterdiği değişim markanın sınırları ne derece zorladığını da ortaya koyuyor.



Dünya genelinde 38 Ar-Ge merkezinde yılda ortalama 20,2 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapan, 7 Tasarım Merkezi’nde ürünlerini geliştiren Samsung, geleceği bugünden şekillendiren ve insanların yaşamını kolaylaştıran ürünleriyle global TV pazarında da 14 yıldır önemli başarılar elde ediyor.



Şirketin geliştirdiği teknolojilerle TV’ler kişiselleştirilebilirlik ve kullanım kolaylığı ile bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. Samsung sadece teknik özellikler açısından değil aynı zamanda tasarım ve estetik açısından da evlere getirdiği yenilikçi TV’ler sayesinde, kişilerin yaşam tarzına uygun TV’ler de sunuyor.







- "Yeni kavramlar artık yaşamımızın bir parçası haline geldi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, şunlar kaydetti:



"Bundan yaklaşık 10 yıl önce bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut, büyük veri, robotik, öğrenen makineler gibi yeni kavramlar artık yaşamımızın bir parçası haline geldi. Samsung’un tüm bu alanlarda 'Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir’ vizyonuyla yaptığı inovasyonlar hepimiz için daha iyi bir yaşam amacıyla yapılıyor. Bu kapsamda televizyonlarda modüler tasarımları ve bağlantılı özellikleri ile özgürlüğün sınırlarını hiç olmadığı kadar genişlettik. Salonunuzda siyah ekranı ortadan kaldıran tasarım ürünleri, mobil içerikleri aynı keyifle büyük ekranda tecrübe etmenizi sağlayan yeni ürünler, eski televizyonlara göre 16 kat daha iyi görüntü sunan 8K televizyonlar ile sektöre liderlik ediyoruz."





- 2006 yılında geleceğin TV’lerinin ilk temeli atıldı







Açıklamaya göre, 2006 yılında piyasaya sürdüğü The Bordeaux LCD TV ile bir milyonun üzerinde satış başarısı gösteren Samsung, 2007 yılında çevre dostu çift enjeksiyon teknolojisine sahip LCD TV'yi satışa sunarak bu pazarda öne çıktı.



Samsung, 2009 yılında LED ekranlı ilk televizyonunu duyurduğunda daha yüksek çözünürlükler ve canlı renklerin yanında o zamanki televizyonlardan 3’te 1 oranında daha ince bir televizyonu da sundu.

2010'da ise LED TV’lerine 3D desteğini getiren marka, 2011 yılında ilk akıllı televizyonunu duyurarak, kullanıcıların bilgisayarlarında olduğu gibi televizyonlarında da içerikleri kontrol edebilmesini sağladı. Samsung Akıllı TV’ler (Samsung Smart TV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim verildiği dönemde de öğrencilere yardımcı oldu.



Samsung’un Tizen işletim sisteminden gücünü alan internet tarayıcısı ile öğrenciler dersleri büyük ekranın getirdiği kolaylık sayesinde verimli bir şekilde takip ederken tek sayfadan bütün içeriklere hızlı erişim imkanına sahip oldu.



Açıklamaya göre, ilk kavisli Samsung televizyonu 2014 yılında sunan Samsung, televizyonun form faktörünü de değiştirdi. 2016 yılında kuantum teknolojisi SUHD TV’ler aracılığıyla evlere girerken bu TV’ler yeni ekran teknolojileri sayesinde 64 kat daha fazla renk ve 2,5 kat daha parlak ekran sunmaları ile dikkati çekti.



2017 yılında geliştirdiği QLED ekran teknolojisi ile Samsung, Televizyon endüstrisinde Quantum çağının yüksek çözünürlük, renk ve parlaklık deneyimini tüketiciler ile buluştururken, QLED ekranlar artık televizyon teknolojisinin de yeni temeli oldu. Samsung QLED’ler 2018 yılında ise 8K görüntü kalitesini sağlayarak yeni bir çığır daha açtı. 4K UHD’den 4 kat ve FHD’den 16 kat daha yüksek olağanüstü bir çözünürlük sunan 8K ile yepyeni bir gerçeklik boyutu evlere geliyor.



Günümüze gelindiğinde ise Samsung, inovatif çalışmalarını geçmişte olduğu gibi aynı şekilde devam ettirerek The Frame, The Serif, Sero, The Wall gibi kişisel yaşam tarzına uygun yeni modelleri ile TV dünyasındaki konumunu güçlendiriyor.