Santa Harabelerine büyük ilgi Zifin çiçekleri arasında kayıp tarih yolculuğu
Gümüşhane'nin tarihi Santa Harabeleri, GÜDAK'ın düzenlediği "Kayıp Santa Yolu" yürüyüşünde 62 doğaseveri ağırladı. Tarihi taş köprüler, zifin çiçekleri ve yemyeşil ormanlar eşliğinde gerçekleşen 15 kilometrelik parkur katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Çevresindeki yemyeşil ormanları, huzur dolu yürüyüş yolları ve mistik yapısıyla ziyaretçilerine doğanın kalbinde dingin anlar yaşatan Santa Harabelerinde geçmişin izlerini süren bir yolculuk yapan 62 GÜDAK üyesi doğasever, ormanların derinliklerinde taş döşeli patikalar ve köprülerle doğa ve tarihin bir araya geldiği bir deneyim yaşadı.