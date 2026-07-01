Santa Harabelerine büyük ilgi Zifin çiçekleri arasında kayıp tarih yolculuğu

GÜDAK organizasyonuyla üçüncü kez doğa yürüyüşüne katılan Orhan Koca ise zengin floraya dikkat çekerek duygularını şu sözlerle paylaştı: "Tek kelimeyle muhteşem bir bölge burası. Temiz hava, doğa, oksijen. GÜDAK'ı uzun zamandır takip ediyorum. Bu katıldığım üçüncü gezisi, geç kaldım diye düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlimizin gerçekten çok güzel veli nimetleri bunlar. Mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalışıyoruz, herkesi de davet ediyoruz. İlk defa parkuru yürüyorum. Çok güzeldi, şansımıza yağış olmadı. Hava biraz serin ama tatlı bir serinliği var. Gerçekten güzel bir geziydi. Dağ çileklerini gördük, çam ormanlık alanlar, temiz hava, oksijen, zifin çiçekleri ve orman güllerini gördük. Tarla gibi, çok güzel ve zengin bir florası var."