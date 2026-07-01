Uydu cihazıyla takip ediliyorlar Antalya’dan çıkıp dünyayı dolaştılar
Antalya'da uydu cihazıyla takip edilen "Altın", "Gümüş", "Flora" ve "Fauna" isimli caretta carettalar, binlerce kilometre yüzerek yollarına devam ediyor. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle yürütülen "Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)" adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, "Altın" ve "Gümüş" 12 Temmuz 2024'te, "Flora" ve "Fauna" ise geçen yıl 16 Haziran'da Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Sahili'nden uydu izleme cihazı takılarak denize salındı.