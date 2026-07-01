Uydu cihazıyla takip ediliyorlar Antalya’dan çıkıp dünyayı dolaştılar

“Hayvanların nereye gittiği, hangi yöne gittiği, hangi göç rotalarını kullandığı, nerede beslendiği ve nerede kışladıkları gözlemliyoruz. Ergin dişi her yıl yuva yapmak için karaya çıkmıyor. İki ya da minimum ortalama üç yılda bir yuvalamaya çıkar. Çünkü her yuvaladığı alan, aynı zamanda kışlama ve besine uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla beslenme ve kışlama alanlarına göç ediyorlar. Bazıları Kuzey Afrika'ya, Tunus'a uzun mesafe yüzerek zorlu bir yolculuk yapıyor. 3 aylık bir gidiş yolculuğu ve dönüşü de 3 ay sürdüğünde zorlu bir yolculuk oluyor.”