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Dünya NASA, Ay için kesenin ağzını açtı! 600 milyon dolarlık yeni görev
Dünya

NASA, Ay için kesenin ağzını açtı! 600 milyon dolarlık yeni görev

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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NASA, Ay için kesenin ağzını açtı! 600 milyon dolarlık yeni görev

NASA, Ay yüzeyine bilimsel ekipman ulaştıracak insansız iniş araçları için özel şirketlerle yeni sözleşmeler imzaladı. 2028’in sonlarına doğru yapılması planlanan görevler kapsamında; Astrobotic, Firefly Aerospace ve Intuitive Machines’e toplamda yaklaşık 600 milyon dolarlık kaynak ayrıldı.

Ay’da uzun süreli varlık kurma hedefini hızlandıran NASA, özel sektörle yürüttüğü iş birliklerine yenilerini ekledi. Kurum, 2028 yılı sonlarında Ay yüzeyine bilimsel cihazlar taşıması planlanan insansız iniş araçları için üç şirkete yüz milyonlarca dolarlık görev verdi. Yeni anlaşmalar, NASA’nın Ay programında ticari şirketleri daha fazla merkeze alan stratejisini bir kez daha ortaya koydu.

 

Üç şirkete yeni Ay görevi

NASA’nın yeni sözleşme verdiği şirketler Astrobotic, Firefly Aerospace ve Intuitive Machines oldu. Teksas merkezli Firefly Aerospace’e 144,2 milyon dolar, Intuitive Machines’e ise 148,3 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

 

Pensilvanya merkezli Astrobotic, 2028 görevleri için iki ek iniş aracı hazırlamak üzere 297,9 milyon dolarlık sözleşme aldı. Böylece NASA’nın son altı yılda Astrobotic’e Ay görevleri için sağladığı toplam kaynak 600 milyon doların üzerine çıktı.

 

Hazır teknolojiler geliştirilecek

Yeni görevlerde kullanılacak iniş araçlarının tamamen sıfırdan tasarlanmayacağı belirtildi. Şirketler, daha önce uzay uçuşlarında kullanılan araçların geliştirilmiş sürümleri üzerinde çalışacak. Bu yaklaşımın, hem takvimi hızlandırması hem de Ay’a gönderilecek bilimsel ekipmanların daha kısa sürede yüzeye ulaştırılmasını sağlaması hedefleniyor.

 

Ay üssü için büyük bütçe planı

NASA, gelecek yedi yılda Ay’da kalıcı üs kurma hedefi için yaklaşık 20 milyar dolarlık harcama yapmayı planlıyor. Kurum, geçtiğimiz ay da programın ilk insansız görevleri için yaklaşık 1 milyar dolarlık fon paketi açıklamıştı. Son sözleşmelerle birlikte NASA’nın Ay programında özel şirketlerin rolü daha da büyüdü.

 

Mars robotu Ay’a uyarlanabilir

NASA Başkanı Jared Isaacman, Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratuvarı’nda bulunan “Promise” adlı Mars keşif robotu test biriminin Ay görevi için yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

 

Isaacman, yeni bir sistem geliştirmek yerine mevcut aracın farklı bilimsel cihazlarla donatılarak Ay’ın güney kutbunda kaynak arama çalışmalarında kullanılabileceğini aktardı.

 

Blue Origin görevi ertelenebilir

NASA cephesinden yapılan değerlendirmelerde, Blue Origin’in bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı insansız Ay görevinin gecikme ihtimaline de dikkat çekildi. Şirketin motor testi sırasında yaşadığı roket patlaması nedeniyle görevin gelecek yıla sarkabileceği ifade edildi.

NASA’nın Ay Üssü Program Müdürü Carlos Garcia-Galan ise Astrobotic’e ait iniş aracının bu yıl içinde uçuş yapma ihtimalinin hâlâ değerlendirildiğini bildirdi.

 

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