Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modeller belli oldu
Geçtiğimiz haftalarda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesinin beta testlerine başlayan Samsung, bu güncellemeyi alacak modelleri açıkladı.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Android 11 tabanlı Samsung One UI 3.0 arayüzünün genel beta testlerine başlamıştı. Yakın zamanda yayınlanacak olan güncellemenin hangi modeller için yayınlanacağı açıklandı.
Samsung tarafından yayınlanan bir listeyle, One UI 3.0 genel beta sürümünün ikinci aşamasında yer alan cihazlar belli oldu. Listenin önceki nesil Galaxy amiral gemisi cihazlarından ayrı olarak yeni piyasaya sürülen katlanabilir cihazlardan oluşması dikkat çekti.
İşte Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modeller
- Galaxy S10e
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10 5G
- Note 10
- Note 10+
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 2 5G
Güncellemenin sonraki aşamalarda daha fazla cihazda yayınlanması bekleniyor.