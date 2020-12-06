Samsung kablosuz şarj cihazı üretecek

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni bir şarj teknolojisi ile çığır açmaya hazırlanıyor. Şirket, akıllı telefonları parmağa takılan bir yüzük ile şarj etmeyi planlıyor.

Söz konusu teknolojinin temeli, kullanıcıların parmaklarına taktıkları bir yüzüğe dayanıyor. Bu yüzük, kullanıcıların takıp hareket ettiği sürece belli miktarda elektrik üreterek depoluyor. Telefon, yüzükle temas etmeye başladığında şarj almaya başlıyor.

Şarj sorununu büyük oranda ortadan kaldıracak yeni teknolojiye ilişkin Samsung tarafından bir açıklama bulunmuyor. Ancak satışa hazır hale gelene kadar pek çok güncelleme alacağını da belirtmekte fayda var.