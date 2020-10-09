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Ekonomi Samsung İnovasyon Kampüsü 2'nci dönem başvuruları başladı
Ekonomi

Samsung İnovasyon Kampüsü 2'nci dönem başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:53:08 -
Samsung İnovasyon Kampüsü 2'nci dönem başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un UNDP, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı’yla birlikte hayata geçirdiği Samsung İnovasyon Kampüsü 2'nci dönem başvuruları başladı.

Samsung'tan yapılan açıklamada, ücretsiz ve uygulamalı nesnelerin interneti derslerine ek olarak kariyer imkanları yaratarak, genç yeteneklere destek veren Samsung'un programına son başvuru tarihinin 12 Ekim olduğu bildirildi.

Burada verilecek eğitimler, gençlere geleceklerini şekillendirecek teknolojiler hakkında pratik bir anlayış sunarak, geleceğe dönük becerilerle donatılmış bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Dünya genelinde geleceğin becerileriyle donatılmış sorun çözücüleri yetiştirme misyonuyla hareket edilen eğitim programı çerçevesinde, yeni yetenekler yetiştirilerek dünyanın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesini zenginleştirmeye katkı sağlanması hedefleniyor.


- Nesnelerin interneti ile ilgili dersler veriliyor


18-29 yaş aralığındaki gençleri kritik ve teknik becerilerle donatmayı hedefleyen eğitim programının bu yılki konusu ise nesnelerin interneti. Seçme aşamasında öğrenciler, temel STEM bilgisine sahip olma, programlama bilgisine sahip olma, programlama deneyimine sahip olma, bir programa ilgi duyma ve bir kariyer hedefine sahip olma şeklinde 5 temel kriter üzerinden değerlendiriliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanlarınca koordine edilen eğitimler uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecek ve 240 saat sürecek. Eğitimlerin 160 saati konu anlatımı, 80 saati ise uygulama ve proje olarak gerçekleştirilecek. 3 ay sürecek eğitimler sonunda öğrenciler, uygulamalı projeler ile yarışmaya girme hakkı kazanacak. Ayrıca kariyer danışmanlığı, projelerin yapılması için gerekli tüm ekipmanların sağlanması ve mentor kılavuzluğu sunulması fırsatlarından da faydalanacak. Program sonunda öğrencilere sertifika da verilecek.

Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programı için https://toptalent.co/samsung-innovation-campus adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

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