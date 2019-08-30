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Samsung hediye kampanyasını uzattı

Samsung Electronics Türkiye, seçili beyaz eşya satın alan tüketicilere mikrodalga fırın ya da elektrikli süpürge hediye ettiği kampanyayı eylül sonuna kadar uzattı

30 Ağustos 2019 Cuma 12:01
Samsung hediye kampanyasını uzattı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye, Samsung yetkili bayilerinden ya da "shop.samsung.com/tr/" internet sitesinden seçili beyaz eşya satın alan tüketicilere mikrodalga fırın ya da elektrikli süpürge hediye ettiği kampanyayı eylül sonuna kadar uzattı.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Electronics Türkiye, 16-31 Ağustos'ta tüketicilerin yüzünü güldürdüğü kampanyasını, gelen talep üzerine Eylül ayının sonuna kadar uzattı.

Kampanya kapsamında, kampanyaya katılan yetkili Samsung bayilerinden ya da Samsung’un web sitesi shop.samsung.com/tr/ adresinden seçili beyaz eşya modellerinden birini satın alana, tüketicinin satın almış olduğu ürüne bağlı olarak bir Samsung mikrodalga fırın veya bir Samsung elektrikli süpürge hediye edilecek.

Seçili beyaz eşyalardan alanlara GE83X model kodlu mikrodalga fırın ve VC07M2110SB/TR model kodlu elektrikli süpürgenin ücretsiz olarak verileceği kampanya 30 Eylül’e kadar geçerli olacak.

Kampanyaya her ürün grubu için ancak bir kez katılmak mümkün. Ancak farklı iki gruptan beyaz eşya alanlar, örneğin bir buzdolabı ve bir çamaşır makinesi alanlar ise kampanyaya iki kez başvurabilecekler.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:01
  1. hediyeli kampanya
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