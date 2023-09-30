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Teknoloji Samsung Galaxy S24 iddialı geliyor
Teknoloji

Samsung Galaxy S24 iddialı geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-30 22:29:00 -
Samsung Galaxy S24 iddialı geliyor

Samsung Galaxy S24 serisinin özellikleriyle iPhone'a zorluk yaşatması bekleniyor. Kamera ve ekranı büyük dikkat çekiyor.

sal değişimleri bizlere gösterdi. Şimdi de, Galaxy S24 serisinin hangi boyutlara sahip olacağı ortaya çıktı.

Galaxy S24 serisinin boyutları ortaya çıktı
Bilmeyenler için Galaxy S24 serisinin önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda akıllı telefonlardan sızıntılar bir hayli hız kazanmaya başladı diyebiliriz. Bugünki paylaşıma göre yeni nesil Galaxy S24, 147 × 70,6 × 7,6 mm boyutlarında ve 168gr ağırlığında olacak. Bu da selefinden (146,3 x 70,9 x 7,6 mm) daha uzun bir cihaza işaret ediyor.

Ayrıca S24'ün ağırlığı ve ekran çözünürlüğü aynı kalırken, pil kapasitesi 4.000 mAh'a yükselecek ve 2.500 nit'e kadar parlaklık sunacak. Şarj hızları ise 25W ile sınırlandırılacak.

Galaxy S24 Plus modelinin ise 158,5 × 75,9 × 7,7 mm ve 195gr ağırlığında olacağı belirtiliyor. Böylelikle selefinden (157,8 x 76,2 x 7,6 mm) daha uzun ve daha hafif bir cihaz bizleri bekliyor olacak. Bu noktada akıllı telefona QHD+ çözünürlük ve 2.500 nit parlaklık sunan 6,7 inç Dinamik AMOLED panel eşlik edecek.
Pil ömrü konusunda ise 45W şarj destekli 4.900mAh pil paketine işaret ediliyor. Ayrıca yeni raporda, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın iPhone 15 Pro serisinden daha dar çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu aşamada 1 mm altında değerler görebiliriz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galaxy S24 serisinin amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra ise, selefine (163,4 x 78,1 x 8,9 mm) kıyasla 162,3 × 79 × 8,6 mm boyutlarında ve 233gr ağırlığında olacak. Akıllı telefonun ön yüzünde QHD+ çözünürlük ve 2.500 nit parlaklık sunan 6,8 inç AMOLED panel bulunacağı belirtiliyor. Pil bölümünde ise 5.000 mAh kapasite ve 45W şarj hızı sunulacak.

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