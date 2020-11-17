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Teknoloji Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu

Samsung'un yakın zamanda satışa sunacağı yeni akıllı telefon modeli Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 02:11:00 -
Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un 2021 yılında satışa sunacağı yeni akıllı telefon modeli Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu. Sızıntı kaynağı Ice Universe, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımda Galaxy S21 Ultra'nın bugüne kadar görülen en güçlü optik yakınlaştırma sistemine sahip olacağını belirtti. İşte Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamera özellikleri...

Ice Universe'nin iddialarına göre Samsung Galaxy S21 Ultra, 108 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya, 12 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya ve biri 3x optik, diğeri de 10x optik olmak üzere 2 telefoto kameraya sahip olacak.

Her iki telefoto kamera da yüzde 130 daha büyük piksel ve çift piksel otomatik odaklama sunacak. Universe'nin paylaşımlarına göre Samsung Galaxy S21 Ultra, lazer otomatik odak özelliğiyle birlikte gelecek.

3 farklı modele ev sahipliği yapacak Galaxy 21 serisi, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 875 / Exynos 2100 işlemcisinden alacak.

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