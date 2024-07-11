Samsung Galaxy Ring, akıllı saatleri bitirecek mi?

Samsung, bugün gerçekleştirdiği lansman kapsamında Galaxy Ring isimli ilk akıllı yüzüğünü görücüye çıkardı. Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulan yeni Galaxy Ring, kapsamlı sağlık takibi özellikleriyle birlikte akıllı bilekliklere rakip oluyor. Akıllı telefon ve akıllı saat ekosistemini birleştiriyor.

Samsung Galaxy Ring ne kadar iyi?

Galaxy Ring, kullanıcıların sağlık verilerini 7/24 izlemek için çeşitli sensörlerle donatıldı. Hareket algılama ve yaşamsal belirti takibi yoluyla uyku düzenini takip edebiliyor. Yüzük ayrıca cilt sıcaklığını okuyarak kullanıcıların adet döngülerini de izliyor.

Ek özellikler arasında gerçek zamanlı kalp atış hızı kontrolü ve farklı egzersizler için aktivite tanıma yer alıyor. Samsung; Galaxy Ring’i akıllı telefon ve akıllı saatlerle birlikte kullanılacak yardımcı cihaz olarak konumlandırıyor.

Yüzük tarafından tutulan veriler, kullanıcıların yaşamını analiz edebiliyor. Bu kapsamda Samsung’un sağlık uygulamalarına aktarılıyor. Bu ekosistem ise Samsung cihazlarının daha fazla satılmasına yardımcı olacak gibi duruyor.

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En büyük soru işaretlerinden biri pil ömrü. Bu kadar küçük bir cihazda uzun pil ömrü sağlamak zorlu bir görev. Samsung’un kablosuz şarj teknolojisiyle bu sorunu ele alması ve pratik bir çözüm sunması umuluyor.

Galaxy Ring’in fiyatı ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, cihazın üst segment akıllı saatlerle rekabet edeceği ve 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung Galaxy Ring, giyilebilir teknoloji dünyasında heyecan verici bir gelişme potansiyeline sahip.