  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Samsung Galaxy M51, n11.com'da ön siparişe açıldı
Ekonomi

Samsung Galaxy M51, n11.com'da ön siparişe açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:34:48 -
Samsung Galaxy M51, n11.com'da ön siparişe açıldı

İSTANBUL (AA) - Samsung'un yeni üyesi Galaxy M51, 3 bin 799 TL'lik fiyatıyla n11.com'da ön siparişe çıktı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon kullanıcılarının en çok performans beklediği özellikler arasında ilk sırayı alan "pil performansı" yeni Samsung Galaxy M51 ile seviye atlıyor.

Pil kapasitesi ve hızlı şarj desteğiyle pil sorununu ortadan kaldıran Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi M51, gün boyu kesintisiz mobil deneyim imkanı sunuyor.

Samsung'un yeni üyesi, 3 bin 799 TL'lik fiyatıyla n11.com'da ön siparişe açıldı.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Gündem

Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte ..
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı