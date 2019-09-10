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Samsung Galaxy M30s özellikleri ve fiyatı | 6.000 mAh'lik bataryasıyla...

Uzun süre dayanan bataryası, iddialı RAM ve kamerasıyla göz dolduran Samsung Galaxy M30s'in detaylarını sizler için derledik. Galaxy M30'a göre büyük fark ve etkiler barındıran Galaxy M30s'in fiyatı ne kadar? Galaxy M30s'un teknik özellikleri nelerdir? Galaxy M30s bataryası ne kadar? İşte bütün detaylar...

10 Eylül 2019 Salı 13:35
Samsung Galaxy M30s özellikleri ve fiyatı | 6.000 mAh'lik bataryasıyla...

Uzun süre dayanan bataryası, iddialı RAM ve kamerasıyla göz dolduran Samsung Galaxy M30s'in detaylarını sizler için derledik. Galaxy M30'a göre büyük fark ve etkiler barındıran Galaxy M30s'in fiyatı ne kadar? Galaxy M30s'un teknik özellikleri nelerdir? Galaxy M30s bataryası ne kadar? İşte bütün detaylar...

Samsung Galaxy M30s 6.4 inçlik, Super AMOLED ekrana ve 1080p çözünürlüğe sahip. 

Bataryasının yanı sıra hızına da güvenen Samsung, 4 GB RAM ve 6 GB RAM tercihi bulunuyor. Ayrıca depolama alanı tarafında da 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor.

Kamera konusunda gözleri üzerine çeken Samsung, Galaxy M30s için; 48 Megapiksellik ana kamera, 8 Megapiksellik geniş açılı kamera ve 5 Megapiksellik derinlik sensörü eklemiş.

Sadece kamera ve RAM değil, bataryasıyla da iddialı olan Samsung, 6000 mAh'lik batarya kullandı. Ayrıca bataryanın 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Yurt dışında 280 dolarlık satış fiyatının, ülkemizde ne olacağı daha belirlenmedi. 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:35
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