Samsung Galaxy Fit 2 satışa sunuldu! İşte fiyatı
Samsung, 3 hafta pil ömrü iddiasıyla duyurduğu Galaxy Fit 2 akıllı bilekliğini satışa sundu. İşte fiyatı...
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un bir süre önce 3 hafta pil ömrü iddiasıyla duyurduğu Galaxy Fit 2 akıllı bilekliği satışa sunuldu. İşte Samsung Galaxy Fit 2'nin fiyatı...
126 x 294 çözünürlüğe sahip 1,1 inçlik bir ekranla gelen ikinci nesil Galaxy Fit 2, 159 mAh bataryasıyla birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Samsung Galaxy Fit 2'nin fiyatı
Samsung'un web sitesinde kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle birlikte satışa sunulan Samsung Galaxy Fit 2'nin fiyatı 60 dolar olarak belirlendi. Cihazın ilerleyen zamanlarda Türkiye'de ön siparişe açılması bekleniyor.