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Teknoloji Samsung Galaxy A42 5G'ye güç verecek işlemci belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy A42 5G'ye güç verecek işlemci belli oldu

Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Galaxy A42 5G'nin işlemcisini açıkladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:11:00 -
Samsung Galaxy A42 5G'ye güç verecek işlemci belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni akıllı telefon modeli Galaxy A42 5G'nin işlemcisini açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre Samsung Galaxy A42 5G, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 750G işlemcisinden alacak. Peki Galaxy A42 5G kullanıcılara neler sunacak? İşte Samsung Galaxy A42 5G'nin özellikleri...

Samsung Galaxy A42 5G, 6.6 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekranla geldi. Telefonun ön kısmında 20 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 Megapiksel geniş açılı kamera, 5 Megapiksel makro kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Cihaz, kullanıcılara 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Bluetooth 5.0 bağlantısını destekleyen telefonda 15W hızlı şarj destekli, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

İlk etapta belirli bölgelerde satışa sunulacak Samsung Galaxy A42 5G'nin fiyatı henüz bilinmiyor.

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