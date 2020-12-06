Samsung Galaxy 20 için Android 11 güncellemesini yayınladı
Teknoloji devi Samsung, Android 11 güncellemesini Galaxy 20 için yayınladı.
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11 güncellemesi alacak telefonlar listesini duyurmuştu. Şirket, yeni akıllı telefonu Galaxy 20 için Android 11 güncellemesini yayınladı.
Güncelleme ile gelen yenilikler arasında sohbetler, baloncuklar, kategorilere ayrılmış bildirimler, One UI 3.0, hızlı panel, araç çubukları, bildirimler, gelişmiş ayarlar ve daha fazlası yer aldı.
İlerleyen günlerde, diğer Samsung modellerinin de Android 11 desteğine kavuşması bekleniyor.
İşte Android 11 alacak tüm Samsung modelleri
Aralık 2020
Galaxy S20
Galaxy S20 Plus
Galaxy S20 Ultra
Ocak 2021
Galaxy S10
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10+
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Fold 2
Şubat 2021
Galaxy Fold
Mart 2021
Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31
Galaxy A51
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Tab S7
Nisan 2021
Galaxy A50
Galaxy M51
Mayıs 2021
Galaxy A21s
Galaxy A31
Galaxy A70
Galaxy A71
Galaxy A80
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
Haziran 2021
Galaxy A01 Core
Galaxy A01
Galaxy A11
Galaxy M11
Galaxy Tab A
Temmuz 2021
Galaxy A30
Galaxy Tab S5e
Ağustos 2021
Galaxy A10
Galaxy A10s
Galaxy A20
Galaxy A20s
Galaxy A30s
Galaxy Tab A 10.1
Galaxy Tab Active Pro
Eylül 2021
Galaxy Tab A8 (2019)