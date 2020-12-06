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Teknoloji Samsung Galaxy 20 için Android 11 güncellemesini yayınladı
Teknoloji

Samsung Galaxy 20 için Android 11 güncellemesini yayınladı

Teknoloji devi Samsung, Android 11 güncellemesini Galaxy 20 için yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 04:15:00 -
Samsung Galaxy 20 için Android 11 güncellemesini yayınladı

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11 güncellemesi alacak telefonlar listesini duyurmuştu. Şirket, yeni akıllı telefonu Galaxy 20 için Android 11 güncellemesini yayınladı.

Güncelleme ile gelen yenilikler arasında sohbetler, baloncuklar, kategorilere ayrılmış bildirimler, One UI 3.0, hızlı panel, araç çubukları, bildirimler, gelişmiş ayarlar ve daha fazlası yer aldı.

İlerleyen günlerde, diğer Samsung modellerinin de Android 11 desteğine kavuşması bekleniyor.

İşte Android 11 alacak tüm Samsung modelleri

Aralık 2020

Galaxy S20
Galaxy S20 Plus
Galaxy S20 Ultra

Ocak 2021

Galaxy S10
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10+
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Fold 2

Şubat 2021

Galaxy Fold

Mart 2021

Galaxy M21
Galaxy M30s
Galaxy M31
Galaxy A51
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Tab S7

Nisan 2021

Galaxy A50
Galaxy M51

Mayıs 2021

Galaxy A21s
Galaxy A31
Galaxy A70
Galaxy A71
Galaxy A80
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite

Haziran 2021

Galaxy A01 Core
Galaxy A01
Galaxy A11
Galaxy M11
Galaxy Tab A

Temmuz 2021

Galaxy A30
Galaxy Tab S5e

Ağustos 2021

Galaxy A10
Galaxy A10s
Galaxy A20
Galaxy A20s
Galaxy A30s
Galaxy Tab A 10.1
Galaxy Tab Active Pro

Eylül 2021

Galaxy Tab A8 (2019)

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