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Ekonomi Samsung Electronics'ten kasım ayına özel dört kampanya
Ekonomi

Samsung Electronics'ten kasım ayına özel dört kampanya

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:11:08 -
Samsung Electronics'ten kasım ayına özel dört kampanya

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, kasım ayında dört ayrı kampanya ile seçili ürünlerinde indirim imkanları sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, kampanyalar kapsamında Samsung marka herhangi iki beyaz eşya alanlar fatura tutarı üzerinden KDV dahil 500 TL indirimden faydalanacak. Samsung yetkili bayileri ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak indirimden, stoku bulunan Samsung marka seçili buzdolapları, derin dondurucu, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makineleri ürünlerinden herhangi farklı ürün grubuna ait iki ürünü satın alanlar faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanacak tüketicilerin, satın aldığı her iki ürünün de aynı faturada yer alması gerekiyor.

Samsung marka seçili buzdolapları, derin dondurucu, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri ve ankastre setleri kapsayan kampanyalar kasım ayı boyunca devam edecek.


- Samsung ankastre setlerde yüzde 20'ye varan indirim

Kasım ayı boyunca geçerli olacak diğer üç kampanyadan "Ankastre Setlerde Yüzde 20'ye Varan İndirim Kampanyası" kapsamında yetkili bayilerden, Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20'ye varan indirimden faydalanacak.

"Seçili Fırın, Ocak, Davlumbaz Tekli Alımlarında Yüzde 10 İndirim Kampanyası" kapsamında ise kampanyaya katılan yetkili bayilerden veya shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden, kampanyaya dahil olan ve stoku bulunan tüm Samsung marka seçili fırın, davlumbaz ve ocak ürünlerinden set alım koşulu bulunmaksızın tekli satın alım yapan tüketiciler belirtilen ürünlerin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim elde edecek.

"Ankastre Setlerde Yüzde 15, Tekli Alımlarda Yüzde 10 İndirim Kampanyası"nda ise shop.samsung.com/tr/ üzerinden kasım ayında satın alınacak seçili Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak, ankastre davlumbaz ürünler için geçerli olacak. Tüketiciler ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturdukları takdirde ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim elde edecek. Tekli alımlarda ise seçili ürünlerin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim sağlanacak.

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