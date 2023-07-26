Samsung devinden şok eden gelişme: Bu televizyon bir villa değerinde! Satışa çıktı

Samsung Electronics, 23 Haziran 2023 Pazar günü, 89 inçlik yeni Micro LED TV'sini Güney Kore'deki evinde duyurdu. Bu televizyon, en yüksek seviyede özelliklere sahip ve fiyatı adeta bir servete denk. O zaman bu ürüne daha yakından bakalım.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mevcut Micro LED TV serisine yeni bir ek yaparak 89 inçlik bu televizyonu tanıttı. Mevcut modeller 76 inç, 101 inç ve 114 inçlik varyantları içeriyor. Samsung'un en son girişimi, Micro LED ekran teknolojisi özelliğine sahip. Bu panel, LED'lerin mikrometre birimlerinde ışık ve renk yaymasına olanak sağlar ve böylece OLED teknolojisine kıyasla daha yüksek çözünürlük sunar.

Samsung, bu teknolojiyle harika bir görüntü kalitesiyle birlikte nihai ekran deneyimini sunmayı vaat ediyor. Marka, bu ürünü ilk olarak Nisan 2023'te Çin'de tanıttı. O zamandan bu yana, ayrıca bayrak gemisi düzeyinde televizyonlar da yayınlıyor. Bu, bu ayın başlarında duyurulan 98 inçlik devasa Neo QLED 8K TV'yi de içeriyor. Yeni 89 inçlik Micro LED TV'nin fiyat etiketi 130 milyon won, yani yaklaşık 100.000 ABD Doları.

Yeni lansmanı kutlamak için, Samsung Electronics ayrıca 85 inçlik yeni The Frame TV'yi, W-Q990C Soundbar paketini ve The Freestyle paketini de tanıttı. Son olarak, eğer ürün bu ay sonuna kadar satın alınırsa, 5 milyon Samsung Electronics üyelik puanı sunuyor.



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