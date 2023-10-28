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Teknoloji Samsung devi resmen tanıttı: Ünlü Kore ülkesi versiyonu beklenmedik özel ürünler, rakam masada! Akıllı telefon için yapılan oylama
Teknoloji

Samsung devi resmen tanıttı: Ünlü Kore ülkesi versiyonu beklenmedik özel ürünler, rakam masada! Akıllı telefon için yapılan oylama

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:37:00 - 2023-10-28 23:39:19
Samsung devi resmen tanıttı: Ünlü Kore ülkesi versiyonu beklenmedik özel ürünler, rakam masada! Akıllı telefon için yapılan oylama

Akıllı telefonun ilgili bu karar sunuldu! Samsung devinden Akıllı telefon sevenler için sevindiren bir haber geldi: Kore versiyonu Exynos 2400 işlemcisi ile Geekbench testlerinde görüntülendi. Test sonuçlarındaki oyalamasında Galaxy S24+ Exynos versiyonu ses getirecek... Harekete geçtiler...

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisinin, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcileri ile piyasaya çıkacağı doğrulandı.

Teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisinin lansmanına yaklaşırken, telefonlarına güç verecek işlemcilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Galaxy S24+ modeli, Exynos 2400 işlemci ile resmi Geekbench testlerinde görüntülendi. Bu, kullanıcıların merakla beklediği Exynos işlemcili Galaxy S24 serisinin varlığını doğruluyor.

Samsung, Galaxy S23 serisi ile Exynos işlemcileri rafa kaldırmıştı ve bir süre Snapdragon işlemcileri tercih etmişti. Ancak Galaxy S24 serisi için Exynos platformuna geri dönüş yapma kararı aldı. Exynos işlemcili modellerin Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika’da satılacağı, Snapdragon işlemcili modellerin ise Kuzey Amerika’da (Kanada ve ABD) piyasaya sürüleceği açıklanmıştı.

Galaxy S24+ modelinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili versiyonu zaten test edilmişti ve oldukça yüksek performans sergilemişti. Ancak Exynos işlemcili versiyonu hakkında meraklar vardı. Sonunda, akıllı telefonun Kore versiyonu Exynos 2400 işlemcisi ile Geekbench testlerinde görüntülendi. Test sonuçlarına göre, Galaxy S24+ Exynos versiyonu, tek çekirdek testlerinde 2.044 ve çoklu çekirdek testlerinde 6.406 puan aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 3 versiyonu sırasıyla 2.233 ve 6.661 puan elde etti. Bu, Exynos 2400’ün rakibi karşısında biraz geride kaldığını gösteriyor. Ancak kullanıcılar için performansın yanı sıra enerji verimliliği de önemli bir faktör olacak.

Masadaki rakam!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Samsung’un Galaxy S24 serisi hakkında daha fazla bilgiyi beklemeye devam ediyoruz. Yeni telefonların tanıtımıyla birlikte daha fazla detay açıklanacaktır. Galaxy S24 serisi, kullanıcılarına yüksek performans ve gelişmiş özellikler sunmayı hedefliyor. Bu yeni cihazların neler sunacağı ve fiyatlandırma detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi, lansman sırasında açıklanacak. Takipte kalın!

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