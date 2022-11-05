Samsung deşifre etti! Apple ikiye mi katlıyor?

Samsung MX, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2025 yılına kadar yılda % 80 büyümesini beklerken Mobil şirketlerin beklentisi ise Apple'ın 2024'te tablet ve dizüstü bilgisayarlarla katılacağı yönünde oldu.

The Elec internet sitesi Samsung'un üst düzey yöneticileri ve tedarikçileri arasında geçtiğimiz ay bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmede katlanabilir akıllı telefon stratejisine önemli ölçüde zaman ayırıldığı belirtiliyor.

Toplantı sırasında Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2025 yılına kadar % 80'lik bir CAGR (Bileşik yıllık büyüme oranı)'na sahip olacağına inandığını tedarikçiler ile paylaştı.

Öncelik dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde

Güney Koreli teknoloji devi, Apple'ın 2024'te katlanabilir alana katılacağı beklentisini paylaştı ve ancak bunun akıllı telefonlarla değil, öncelik olarak dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerle olması tahmin ediliyor.

Teknoloji devi ayrıca, katlanabilir akıllı telefon kullanıcılarının % 90'ına kadarının bir sonraki cihazı olarak katlanabilir akıllı telefonlar satın almasının beklendiğini söyledi.

2024 yılında piyasaya sürülecek iddiası

Samsung'un üst düzey yöneticileri Apple'ın ilk katlanabilir mobil cihazını 2024 yılında piyasaya süreceğini öne sürdü. Apple'ın birçok cihazı için parça tedarik eden şirket Cupertinolu firmanın iPhone yerine önce katlanabilir bir tablet veya dizüstü bilgisayar çıkaracağını söylüyor.