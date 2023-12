Samsung, bombayı patlattı! One UI 6.1 Artık yepyeni bir özellikle geliyor: Aranan pil ömrü, yapay zeka destek! Haber var

Pil koruma özelliğinin halihazırda One UI arayüzünde bulunduğunu belirtelim. Ancak kullanıcılara artık çok daha fazla seçenek sunulacak. One UI 6.1 yepyeni bir model ile geliyor!

Galaxy cihazlar için kullanıma sunulacak One UI 6.1 güncellemesinden bazı ekran görüntüleri sızdı. Yeni sürüm, pil sağlığına odaklanan yepyeni bir özellikle geliyor.

Bildiğiniz gibi Samsung tarafından yakın tarihte tanıtılan One UI 6.0, Galaxy cihazlar özelinde birçok yenilikle karşımıza çıktı. Öyle ki bunlar arasında UltraHDR desteği, önemli paylaşım menüsü değişiklikler ve çok daha fazla özelleştirme seçeneği yer alıyordu. Şimdi bu sürümün dağıtımı sürerken, One UI 6.1'e ait bazı ekran görüntüleri internete sızdı, patlak verdi. Yeni güncelleme, kullanıcıları sevindirecek yepyeni bir özellikle geliyor!

Kaçıranlar için One UI 6.1 güncellemesinin ana odak noktasının yapay zekâ olacağı söyleniyor. Öyle ki çok sayıda AI destekli özellik ve Bixby'den daha yetenekli yeni bir dijital ses asistanının da tanıtabileceği belirtilmişti. Ancak görünüşe göre yenilikler bunlarla sınırlı değil.



Sızdırılan görüntülere göre One UI 6.1 ile kullanıma sunulacak özelliklerden biri de, temel olarak telefonunuzun daha doğru şarj edilmesini sağlayan pil koruma özelliği olacak. Pil koruma özelliğinin halihazırda One UI arayüzünde bulunduğunu belirtelim. Ancak kullanıcılara artık çok daha fazla seçenek sunulacak.

Yukarıdaki görüntüye göre One UI 6.1, üç farklı pil koruma seçeneği ile geliyor. Bunlar ''Basit'', ''Uyarlanabilir'' ve ''Maksimum'' olarak karşımıza çıkacak. İlki, pilin yüzde 100'e ulaşması halinde şarj işlemini durduracak ve %95'e ulaştığında tekrar şarj edilmesini sağlayacak. İkinci yani Uyarlanabilir seçeneği ise, şarj işlemcinin %85'ten itibaren yavaşlatılmasını ve siz uyanmadan önce %100'e ualşmasını hedefliyor.

One UI 6.1'deki üçüncü seçenekte ise, şarj işlemi %80'de aniden kesilecek ve pil kapasitesi bununla sınırlı olacak. Böylece pil hücrelerinin daha uzun süreler verimli kalması hedefleniyor. One UI 6.1 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağına dair bir zaman çizelgesi yok. Ancak Galaxy S24 serisinin ardından muhtemelen tüm uygun Galaxy akıllı telefon ve tabletler için kullanılabilir olacak. Bu nedenle Ocak ayında kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.