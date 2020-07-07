Samsung 'antimikrobiyal kılıf' üretecek
Teknoloji devi Samsung, virüslere karşı 90 güne kadar koruma sağlayabilen 'antimikrobiyal' kılıf üreteceğini açıkladı.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, virüslere karşı 90 güne kadar koruma sağlayabilen "antimikrobiyal kaplama" isimli ürünün patentini aldığını duyurdu. Yeni ürünün, insanları virüslerden koruyabilmek amacıyla kılıfların üst kısmına işleneceği belirtildi.
30 Haziran'da "akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için koruyucu kılıf" patent başvurusu gerçekleştiren şirket, yeni üretilecek kılıfın yüzey üzerindeki virüs oranını ilk 10 dakikada yüzde 90; ilk iki saatin sonunda ise yüzde 99,9 oranında azaltabileceğini ve bunun Arizona Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarla kanıtlandığını belirtti.