Samsun'dan havalanan uçak acil iniş yaptı

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçakta bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak, saat 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçak ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.