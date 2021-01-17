  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Samsun'dan havalanan uçak acil iniş yaptı
Gündem

Samsun'dan havalanan uçak acil iniş yaptı

Samsun - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan yolcu uçağında bulunan bir yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 10:51:00 - 2021-01-17 10:52:51
Samsun'dan havalanan uçak acil iniş yaptı

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçakta bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak, saat 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçak ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!
Gündem

Çinli Sinovac, aşı sattığı Türkiye'yi internetten engelledi!

Türkiye'nin de satın aldığı Kovid-19 aşısını üreten Çin menşeili Sinovac şirketinin sitesine Türkiye'den erişim sağlanamıyor. VPN kullananla..
Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Başıma silah dayasalar katılmam
Gündem

Meral Akşener canlı yayında açıkladı: Başıma silah dayasalar katılmam

Terör sevici HDP'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında ..
Sosyal medya reklam yasağı ne zaman başlıyor?
Teknoloji

Sosyal medya reklam yasağı ne zaman başlıyor?

Reklam yasağı başladı mı? sorusu merak ediliyor. Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla reklam y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay