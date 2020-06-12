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Aktüel

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:29:45 -
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.U.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, paketler halinde 275,32 gram esrar, 43,09 gram sentetik uyuşturucu, 17 ekstazi hap, 2,87 gram kenevir tohumu, 2 esrarlı sigara, sentetik uyuşturucu katkılı sigara, uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira, pompalı tüfek ile 15 tüfek kartuşu ele geçirilmiş, operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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