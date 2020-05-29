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Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:30:04 -
Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen R.S. ve R.Ç'yi yakalayan ekipler, üzerlerinde yaptıkları aramada 66,95 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Ekipler, uyuşturucuyla bağlantısı olduğunu belirledikleri C.D. ve B.Y'yi de gözaltına aldı.

Unkapanı Mahallesi'nde ise uyuşturucu sattıkları tespit edilen B.K. ve B.D. yakalandı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, 45,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S, R.Ç, C.D. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

B.K. ve B.D. ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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