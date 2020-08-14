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Aktüel

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Gözaltındaki 8 zanlıdan 2'si emniyetten, 2'si sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:33:49 -
Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 8 zanlıdan 4'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin, 11 Ağustos'ta İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üç ilçede düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere da el konulmuştu.

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