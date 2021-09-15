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Yerel Samsun'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Yerel

Samsun'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:59:00 -
Samsun'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Fatih Menkeş (29) idaresindeki 52 DC 569 plakalı cip, Samsun-Ordu kara yolu Sakarlı mevkisinde, Cüneyt Akın'ın kullandığı 28 NM 055 plakalı otobüsle çarpıştı.

Savrularak karşı şeride geçen cip, İsmail Karakuş (37) yönetimindeki 55 JM 472 plakalı minibüse vurdu.

Kazada, sürücülerden Menkeş ve Karakuş ile araçlardaki Emir Yeniay (20) ve Furkan Güral (26) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Menkeş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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