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Aktüel

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:09:46 -
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Kaynar idaresindeki 34 TM 5132 plakalı otomobil, Ümit Alkan’ın kullandığı 05 AB 491 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Rıfat Çağdaş Keskül yönetimindeki 06 EF 284 plakalı otomobil de 34 TM 5132 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında Müberra Çöpoğlu yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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