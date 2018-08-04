Samsun’da zincirleme kaza: 6 kişi yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu belirtilen ve makas attığı öne sürülen otomobil, bulvara çıkan bir başka araca çarptı. Otomobil, otobüs durağına çarpıp takla attıktan sonra, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi.Arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. 6 aracın karıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan 1’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğerleri de özel bir hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan 55 BE 227, 55 TH 800, 34 HJ 414, 55 AAY 531 ve 61 JB 407 plakalı araçlar büyük hasar gördü.