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Samsun’da zehir tacirlerine darbe: 5 kişi gözaltı

Samsun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:30
Samsun’da zehir tacirlerine darbe: 5 kişi gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Şehir merkezinde yürütülen planlı çalışmalar sonucunda takibe alınan şüpheliler, tek tek gözaltına alındı.

Şüphelilerden çok sayıda paketler halinde 351,83 gram bonzai, 9 adet ’Lyrica’ hap ele geçirildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:30
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