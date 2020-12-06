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Aktüel Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım
Aktüel

Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:23:00 -
Samsun'da Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım yaptı.

SASKİ Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve Samsun'un geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı'nda yeni atık su arıtma tesisleri inşa eden SAKSİ, il genelinde atık su arıtma tesisini 27'ye çıkardı.

Toplam 140 milyon liralık yatırım olan Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı atık su arıtma tesisleri, uzaktan müdahale, tesise ait verileri depolama ve ekipmanların gerektiği zamanda devreye girip çıkmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltan otomasyon gibi teknolojik sistemleri ile de dikkati çekiyor.

- "Tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise beşinci kentiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilırmak ve Kızırırmak havzalarını korumak için yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

SASKİ ile 17 ilçede kalkınmış bir Samsun için büyük projelere imza attıklarını dile getiren Demir, "Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Kavak, Ladik, Vezirköprü ve 19 Mayıs ilçesindeki atık su arıtma tesislerinin açılışının yapıldığını, inşaatı devam eden Salıpazarı atık su arıtma ve Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin en kısa sürede bitirileceğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri aynı anlayışla gece gündüz çalışıyoruz. Çevre konusunda hassasiyetimiz çok yüksek. Çünkü bütün derdimiz yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak. Yaptığımız atık su arıtma tesisleri yatırımları ile tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise beşinci kent biziz."

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