  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da yer piyanosunu bu kez yağmur damlaları çaldı
Aktüel

Samsun'da yer piyanosunu bu kez yağmur damlaları çaldı

Atakum ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesindeki yer piyanosunun tuşlarına dokunan damlalarla oluşan melodiler yağmurun sesine karıştı - Sanat Merkezi çalışanı Nur Betül Araz: - "Az önce çalan parça Mozart'ın Türk Marşı'ydı ama tam olarak aynı melodi çalmıyor. Yağmur, vurdukça melodiye eklemeler yapıyor. Bu bir anlamda Mozart ile yağmurun doğal bir düeti"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:06:39 -
Samsun'da yer piyanosunu bu kez yağmur damlaları çaldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde yer alan ve üstüne basılarak çalınabilen yer piyanosunu bu kez yağmur damlaları çaldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte, yüksek ağaçlarla kaplı Sanat Merkezi bahçesindeki yer piyanosuna damlaların düşmesiyle çınlayan piyona sesine yağmur sesinin eşlik etmesi, güzel anlar oluşturdu.

Yağmur damlalarının yer piyanosunda kayıtlı melodileri harekete geçirmesinin yanı sıra tuşlara düşen damlalar, yeni melodiler de ortaya çıkardı.

Klasik müziğin ve yağmurun sesi ağaçların arasına yayıldı.

Bu anlara şahitlik eden Sanat Merkezi çalışanlarından Nur Betül Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurla birlikte çıkan melodilere şaşırdıklarını ifade etti.

Araz, "Az önce çalan parça Mozart'ın Türk Marşı'ydı ama tam olarak aynı melodi çalmıyor. Yağmur, vurdukça melodiye eklemeler yapıyor. Bu, bir anlamda Mozart ile yağmurun doğal bir düeti olmuş oldu ve çok güzel bir ahenk oluşturuyor. Özellikle bu güzel doğanın içinde buna tanıklık etmek çok güzel bir andı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı İdris Akdin de yağmurla birlikte oluşan melodilerin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Kentin uzun süredir yağmur almadığını, bu nedenle kurak bir dönem yaşandığını belirten Akdin, yağmurla birlikte bahçelerinde bulunan yer piyanosunun hareket etmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Akdin, yağmurun kente bereket getirmesi temennisinde bulunarak, "Bu sabah yağmurla birlikte yer piyanolarımızın kendiliğinden harekete geçtiğini ve bir ritim ortaya çıkardığını gördük. Bu anlamda bizim için ilginç bir tecrübeydi." dedi.

Yer piyanosunda yüklenmiş müzikler olduğunu belirten Akdin, şunları kaydetti:

"Müziksiz olarak da piyano kişi üzerine çıktığında harekete geçebiliyor. Yağmurla beraber harekete geçen piyano mevcut müziği kendi ritmiyle çalmayı sürdürüyor. Bu anlamda ilginç bir süreç. Yağmur damlaları piyanonun üzerine düştüğünde mevcut yüklenmiş müziği de kendi formatında yeniden yorumladı doğal olarak, bu da ilginç bir süreçti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkede devam eden seçimlere ilişkin 'askeri güç kullanma' açıklaması yaptı.
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yol..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay