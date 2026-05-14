Neler oluyor? Sörloth'u satacaklar: Yönetim taraftara kötü haberi duyurdu: Satıyoruz...
Her transfer sezonunun gözde ismi olan Sörloth için flaş gelişmeler yaşanıyor İspanya'da...
Her transfer sezonunun gözde ismi olan Sörloth için flaş gelişmeler yaşanıyor İspanya'da...
Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Sörloth'u bu yaz satmaya hazırlanıyor.
Norveçli forvetin alternatifi ise Premier Lig'den bulundu...
Bild'in haberine göre; Atletico Madrid, Newcastle United'ın forveti Nick Woltemade'yi kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi, Alman golcü için bu sezon başında Stuttgart'a 75 milyon euro ödemişti.
1.98 boyundaki futbolcu, aradığı ortamı bulamadı ve Newcastle'dan ayrılmayı hedefliyor...
Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Sörloth'u satmaya hazırlanıyor. Şu anda Milan'ın da Norveçli santrfora bariz bir ilgisi mevcut... Nick Woltemade, onun alternatifi olarak görülüyor. La Liga ekibi, Newcastle'a 75 milyon euro gibi bir para önermeyecek.
Tarafların 50 milyon euro seviyesinde anlaşabileceği konuşuluyor. Nick Woltemade bu sezon Premier Lig'de 31 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.762 dakika kaldı. 7 gol ve 3 asist üretti. Sörloth'un ise nereye gideceği merakla bekleniyor. 30 yaşındaki santrfor, kariyerinde değişime hazırlanıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23