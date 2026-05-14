Neler oluyor? Sörloth'u satacaklar: Yönetim taraftara kötü haberi duyurdu: Satıyoruz...

Atletico Madrid, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Sörloth'u satmaya hazırlanıyor. Şu anda Milan'ın da Norveçli santrfora bariz bir ilgisi mevcut... Nick Woltemade, onun alternatifi olarak görülüyor. La Liga ekibi, Newcastle'a 75 milyon euro gibi bir para önermeyecek.