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Aktüel Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor
Aktüel

Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor

Vali Zülkif Dağlı: - "Sınır dışı işlemleri Göç İdaremiz tarafından yapılacak. Bu 167 kişiyi, neredeyse havasız kalacak şekilde bulduk. Bu manada iyi bir çalışma oldu"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:51:43 -
Samsun'da yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir tırın dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'na yerleştirilen göçmenlerin her türlü temel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Dağlı, Afgan ve Pakistan uyruklu göçmen sayısının yeni yakalananlarla birlikte 167'ye yükseldiğini ifade ederek, "Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor. Sınır dışı işlemleri Göç İdaremiz tarafından yapılacak. Bu 167 kişiyi, neredeyse havasız kalacak şekilde bulduk. Bu manada iyi bir çalışma oldu." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını da aktaran Vali Dağlı, "Pandemi kurallarıyla ilgili yapılması gereken hususların tamamı yapıldı. Sağlık personelimiz rutin kontrollerini yaptılar. Tabii insani bakımdan ne yapılması gerekiyorsa hepsini yaptık." diye konuştu.

Barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin kimlik tespitinin sürdüğü öğrenildi.

Dün kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirlemiş, göçmenlerin sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları görülmüştü.


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