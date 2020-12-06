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Aktüel Samsun'da vefat eden eski bakanlardan Bulutoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Samsun'da vefat eden eski bakanlardan Bulutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:48:39 -
Samsun'da vefat eden eski bakanlardan Bulutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da 89 yaşında vefat eden eski Devlet ve İşletmeler bakanlarından Yusuf Kenan Bulutoğlu'nun cenazesi, Çarşamba ilçesinde defnedildi.

Göğceli Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına ailesinin yanı sıra CHP Samsun milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükçü katıldı.

Bulutoğlu'un cenazesi, aynı yerde toprağa verildi.

CHP İl Başkanı Türkel, Samsun'un değerli bir büyüğünü kaybettiğini belirterek, "1977'de CHP'den 16. dönem Samsun Milletvekili seçilen, 42. hükümet döneminde Devlet ile İşletmeler bakanlıkları görevinde bulunan Sayın Bulutoğlu, eski il başkanlarımızdan İbrahim Bulutoğlu'nun da kardeşi idi. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.


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