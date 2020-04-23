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Samsun'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehit çocuğuna 23 Nisan sürprizi

2020-04-23 14:32:52 -
Samsun'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehit çocuğuna 23 Nisan sürprizi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bir şehit çocuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Havza Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şerifali Mahallesi'nde ikamet eden, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in kızı 3 yaşındaki Reyyan Öykü'yü ziyaret ederek bayramını kutladı, hediyeler verdi.

Babası şehit olduğunda 6 aylık olan Reyyan Öykü, hediyesini bir an olsun elinden bırakmadı.

Şehidin yakını Cesur Şahin, kendilerini ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür etti.

Havza Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları, daha sonra şehit Şahin'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Grup üyeleri, ayrıca ilçede doğum günü 23 Nisan olan çocukları evlerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.


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