Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lengerli Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramada plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 6 kilogram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. M.K, A.D, R.K. ve S.K. gözaltına alındı.
M.K, savcının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. A.D, R.K. ve S.K. ise adliyeye sevk edildi.