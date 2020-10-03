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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:36:11 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 69 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 295 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sentetik madde, 20 sentetik hap, 1 tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Operasyonda E.Y. ve M.B. gözaltına alındı.


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