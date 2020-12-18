Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Kent genelinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen S.K, M.C.Ş, Y.D, E.K. ve H.B'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında arama yapan ekipler, 974,53 gram sentetik uyuşturucu, 102,45 gram esrar, 2 bin 850 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 2 tabanca ve 51 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.