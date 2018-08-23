Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi ile Canik ilçesinde gün içerisinde yaptıkları uygulamalarda ve çalışmalarda 16 kişiyi gözaltına aldı.23 Ağustos 2018 Perşembe 08:39
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullananlara karşı yaptıkları uygulama ve denetimlerde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde uyuşturucu madde etkisi altında olan 1 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Hastane Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Hürriyet Mahallesi’nde 1 şahıstan 64,95 gram bonzai ele geçirdi ve söz konusu şahsı gözaltına aldı. Hastane Mahallesi Zeytinlik Parkı’nda yapılan kontrolde uyuşturucu kullanmak üzere olan 3 şahıstan suçüstü 0,34 gram bonzai ele geçirdi ve sözkonusu şahıslar gözaltına alındı. İstasyon Mahallesi’nde 1 şahıstan 0,12 gram bonzai ele geçirdi. Kadıköy Mahallesi Ayazma Parkı’nda uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs madde kullanımı için hazırlanan aparatlar ile birlikte suçüstü yakalandı ve gözaltına alındılar. Anadolu Mahallesi’nde 2 şüpheliden 0,58 gram bonzai ele geçirildi ve şahıslar gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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