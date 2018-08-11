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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:19
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün İlkadım ve Canik ilçelerinde sokak uygulaması yaptı.

Yapılan sokak uygulamalarında İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde 1 şahsın üzerinden 3,12 gram esrar maddesi, Kadıköy Mahallesi’nde Aras Sokak yanında bulunan ormanlık içerisinde 8 şahsın birlikte kullandığı uyuşturucu madde içme aparatı ile 0,10 gram bonzai,

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde 1 şahıstan 0,06 gram bonzai, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde durdurulan araç içerisinde bulunan 2 şahıstan 0,65 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 12 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 12 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemece aranan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:19
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