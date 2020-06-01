  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:18:36 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları öğrenilen Y.E.A, D.D. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlıların kullandığı evde arama yapan ekipler, 2 paket halinde 1049 gram sentetik uyuşturucu ve 32 sentetik hap ele geçirdi.

Ekiplerin, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada ise durumundan şüphelenilen aracın "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Derebahçe Mahallesi'nde durdurulan araçtaki M.D. ve U.T. yakalandı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 1512 sentetik hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.A, D.D, S.A, M.D. ve U.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı